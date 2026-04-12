في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً أمنياً لمناقشة نتائج تطورات الوضع بعد فشل مفاوضات إسلام آباد، هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم (الأحد)، باستهداف أي سفينة حربية تقترب من مضيق هرمز.



وشدد الحرس الثوري في بيان على أن اقتراب سفن حربية من مضيق هرمز سيُعتبر خرقاً لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفق الاتفاق ⁠مع الولايات ​المتحدة، وسيتم التعامل معها بحزم.



وأشار الحرس الثوري إلى سيطرته على مضيق هرمز وإدارته الذكية من قبل قوات البحرية التابعة له.



من جهته، قال أمين مجلس الإعلام الحكومي الإيراني: «إيران ليست فنزويلا ومصداقية التهديدات الأمريكية تآكلت».



في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي: «ننتظر قرار ترمب للعودة إلى القتال في إيران»، موضحاً أن بلاده معنية بذلك.



في غضون ذلك، دعت هيئة العمليات البحرية البريطانية السفن إلى الحذر أثناء العبور أمام سواحل اليمن بعد حادثة وقعت جنوب غرب الحديدة، وأضافت أن مسلحين على متن قارب حاولوا إيقاف سفينة جنوب غربي الحديدة.



من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اليوم (الأحد) الولايات المتحدة وإيران للعمل على تمديد الهدنة وتقديم تنازلات مؤلمة من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب.



وكتب البوسعيدي على حسابه في «إكس»: «قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن ذلك لا يقارن بألم وفشل الحرب»، داعياً إلى تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوعين ومواصلة المحادثات.