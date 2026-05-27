أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب.



وفي رده على سؤال لشبكة «بي بي إس نيوز» عمّا إذا كان الاتفاق الحالي يعني أن إيران ستتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات قال ترمب: «لا، لا، على الإطلاق.. لا تخفيف للعقوبات، لا».



ورفض ترمب في حديثه للصحفيين ما سرَّبته إيران عن الاتفاق، قائلاً: «نحن غير راضين عن ما تعرضه إيران بشأن الاتفاق»، مشدداً بالقول: «لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، ولست راضياً عن ذلك».



وأضاف: «إيران تراهن أنني أريد إنهاء الحرب بسبب الانتخابات النصفية، لكن أنا لا أكترث بذلك»، مبيناً أن إيران تريد التوصل لاتفاق ولا خيار آخر أمامها.



ولوَّح ترمب بتكرار ما حدث في فنزويلا بإيران قائلاً: «ما فعلناه في فنزويلا نفعل مثله في إيران»، مشدداً بالقول: «إيران تريد عقد اتفاق وسنبرم معها اتفاقاً أو سننهي المهمة».



وأشار إلى أنهم قد يتعين عليهم العودة لإنهاء الأمر مع إيران وربما لا، مبيناً أن إيران تتفاوض وهي على وشك الانهيار.



وقال البيت الأبيض إن المفاوضات بشأن إيران «تسير على نحو جيد»، مبيناً أن الرئيس دونالد ترمب وضع خطوطاً حمراء واضحة في هذا الشأن.



ونقل البيت الأبيض التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكداً أنها غير صحيحة.



وكان التلفزيون الإيراني قال في وقت سابق اليوم إن إطار تفاهم إسلام آباد لم يُحسم بعد، موضحاً أن إيران لن تقدم على أي خطوة من دون «تقدم ملموس».



ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وثيقة أولية غير رسمية تتضمن إطاراً من 14 بنداً لتفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة، موضحة أن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران، ورفع الحصار البحري.



وبحسب المسودة، ستتولى طهران إدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان.



وأشارت الهيئة إلى أن إيران تتعهد، في المقابل، بإعادة حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد، مؤكدة أن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق.



وتنص المسودة، التي نشرتها الهيئة، على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، سيُعتمد الاتفاق بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



جاء ذلك في وقت حددت فيه إيران 5 شروط للتفاوض، من بينها: دفع تعويضات عن أضرار الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات بالكامل، ووقف الحرب، والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.