تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4,694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الجاري. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو القادم 1.4% إلى 4,717.80 دولار.

ارتفاع الدولار



وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 74.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 2,019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1,531.50 دولار.