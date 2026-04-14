وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، بالتأكيد على أئمة ومؤذني المساجد التي يصلى فيها على الجنائز بعدم التقدم على الإمام بالصلاة على الجنازة؛ وتنبيه المصلين بالحرص على اتباع السنة والصلاة مع الجماعة على الوجه المشروع. وشدد الوزير آل الشيخ على ضرورة تكليف حراس الأمن في المساجد لمنع التجاوزات المخالفة للسنّة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية لاحظت على جوامع يصلى فيها على الجنائز، مبادرة أشخاص بالصلاة على الجنائز عقب تجهيزها، وعدم انتظارهم للصلاة عليها مع الإمام الراتب جماعة، وتقدم بعض أقارب الميّت للصلاة في وجود الإمام؛ مؤكدة أن في هذا الفعل محاذير، منها التشويش والإزعاج الحاصل من بعضهم، حد الشكوى من بعض ذوي الجنائز والقائمين على مغاسل الموتى، إضافة إلى إرباكهم القائمين على تغسيل الموتى وتكرار خروجهم من المساجد عقب الأذان بما في ذلك يوم الجمعة، بغرض اللحاق بجنائز في جوامع أخرى للصلاة عليها ظناً أنهم يضاعفون الأجور. وعدّت الوزارة كل ذلك من المخالفات المنهي عنها، والممنوعة نظاماً، كون من يتقدم بالصلاة على الموتى ليس له ولاية.

ولفتت إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أصدرت فتوى برقم (25574)، تضمّنت «عدم جواز الصلاة على الجنازة حتى تغسل وتكفّن، وتكون في مكان طاهر وأن يحرص أن يصلي عليها مع الجماعة، خلف إمامهم في المسجد، إذ ليس من عمل السلف الصالح تتبع المساجد التي يصلى على الجنائز فيها والصلاة عليها قبل صلاة الإمام». واستدلت الوزارة بحديث أنس بن مالك - رضي اللّٰه عنه - أنّ رسول اللّٰه - صلى اللّه عليه وسلم - قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم، منهم رجل أمّ قوماً وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمّر. وأضافت، في تعميم مرسل للخطباء والأئمة وأهل العلم، كراهة صلاة الرجل على جنازة لم يأذن له الولي بالصلاة عليها؛ ولكون الولاية للإمام الراتب فلا يجوز التعدي على ولايته.