أبدى رئيس نادي الهلال سابقاً الأمير عبدالرحمن بن مساعد، استياءه من عدم تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته من السد القطري بركلات الترجيح (4-2)، عقب تعادلهما (3-3)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.



وقال في تغريدة طويلة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X»: «أسوأ مباراة شاهدتها للهلال من سنوات (غثتني وصدعتني ورفعت ضغطي)، تجمعت عدة أمور أدت الى هذا الخروج المؤسف، غياب كوليبالي ومالكوم من الأسباب، خروج مندش الذي كان الأفضل، نلعب بدون ظهير أيمن، عدم دخول ميتي وإبقاء بنزيما في الأوقات الإضافية رغم أنه انتهى بدنيًا منذ نصف الشوط الثاني، سوء الدفاع وبطئه، سوء تغطية ثيو، طوال المباراة تحس إن السد قادر على التسجيل وفي كل هجمة كان يصل لمرمانا بسهولة، رعونة لاعبينا أمام المرمى ( فرصة مراد كمثال)، إنزاغي خبصها في التغييرات».



‏وتابع: «الميزة الوحيدة للخروج أن يدرك الهلاليون أن فريقهم ليس الفريق الذي يُراهن عليه وينبغي أن يعاد بناؤه من جديد وأول خطوة في ذلك وجود مدير رياضي متميز ينهي موضوع التعاقدات العشوائية، ماذا استفدنا من نونيز، والحارس الفرنسي، والمدافع الإسباني، وجناح نيوم، ولن أقول بنزيما لأننا كنا نلعب بدون مهاجم قبل استقطابه».



و‏كشف عن أن «أغلب الصفقات الشتوية تحتاج لوقت كبير للاستفادة منها (باستثناء مندش) ولا يتحمل فريق مثل الهلال الصبر عليهم». وقال: «عسى أن يحقق هذا الفريق كأس الملك على الأقل في هذا الموسم، وهذا ليس مضمونًا بالمناسبة».



‏وأضاف: «أثق بالأمير الوليد وما سيفعله للهلال ومتأكد أن الهلال بأيدٍ أمينة بإذن الله وأثق بالأمير نواف بن سعد الذي ورث أوضاعًا صعبة بسبب ظروف وعدم توفيق في التعاقدات فقد استلم فريقاً لا يحمل شخصية البطل رغم أداء الفريق في كأس العالم الذي أرجعه لروح اللاعبين وكان أمرًا استثنائيًا».



وعن سالم الدوسري قال بن مساعد: «سالم بالتأكيد ليس سالم الذي نعرفه ولكنه سجل هدفاً وأخرجه المدرب في الشوط الثاني وليته أخرج بنزيما ولعب بدلًا منه المهاجم الفرنسي، من لعب مكان سالم كان سايمون الذي لم يعدل شكل الفريق الهجومي ولم يكن إضافة لدرجة أني تمنيت عدم خروج سالم رغم تراجعه لياقيًا.. أما مالكوم فكان غيابه مؤثراًَ اليوم ولكني (كمشجع) لا أتمنى تجديد عقده».