فاز منتخبا بلجيكا وكندا على كرواتيا وأوزبكستان على التوالي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



في المباراة الأولى فاز المنتخب البلجيكي على مضيفه الكرواتي (2-0) في المباراة الودية التي جرت على ملعب «روجيفيكا» بمدينة ريبكا الكرواتية، وسجل يوري تيليمانس وروميلو لوكاكو الهدفين في الدقيقتين (38 و90+6).



وتلعب بلجيكا خلال مشاركتها في نهائيات كأس العالم، التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا.



وفي المباراة الأخرى، حقق المنتخب الكندي إحدى الدول الثلاث المضيفة لنهائيات كأس العالم 2026، الفوز على نظيره الأوزبكي (2-0) في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم على ملعب «الكومنولث» بمدينة إدمونتون الكندية، وسجل جوناثان أوسوريو، وجايدن نيلسون الهدفين في الدقيقتين (58 و90+1).



وسيخوض المنتخب الكندي مباراته الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية يوم 12 يونيو الجاري أمام البوسنة والهرسك، قبل مواجهة قطر في 19 منه في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بمواجهة سويسرا يوم 24 من الشهر ذاته.