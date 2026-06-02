أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تحديد يوم 9 سبتمبر القادم موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 أكتوبر 2026 و30 أبريل 2027.



واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة لتصبح 12 نادياً بدلاً من 8 أندية.



كما حدد الاتحاد الخليجي آلية توزيع المقاعد استناداً إلى تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027، على النحو التالي:



التصنيف الأول (مقعدان) لكل من:



الاتحاد السعودي لكرة القدم.



الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.



الاتحاد القطري لكرة القدم.



الاتحاد العراقي لكرة القدم.



التصنيف الثاني (مقعد واحد) لكل من:



الاتحاد العماني لكرة القدم.



الاتحاد البحريني لكرة القدم.



الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



الاتحاد اليمني لكرة القدم.



ووجه الاتحاد الخليجي دعوة رسمية للاتحادات الوطنية بتسمية الأندية التي ستمثلها في دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه (2026/6/17).



وشدد الاتحاد الخليجي على ضرورة أن تكون الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيباً في الدوري المحلي، بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق لاتحاد كأس الخليج العربي قبول أو رفض النادي المرشح واختيار من يراه مناسباً.



كما سيقوم الاتحاد الخليجي لاحقاً بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للدوري، والمخصصات المالية التي سيتم تخصيصها للأندية المشاركة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، التي ستقام بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.



وتحظى النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج باهتمام متزايد، نظراً للنجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية على الصعيدين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة القادمة أمام تحدٍ جديد لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الإقليمية على مستوى الأندية في منطقة الخليج.



يشار إلى أن نادي دهوك العراقي تُوج بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، ضمن النسخة الأولى التي أقيمت تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، فيما تُوج الريان القطري بلقب النسخة الثانية، بعد فوزه على الشباب السعودي بثلاثية نظيفة.