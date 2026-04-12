سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 900 حالة ضبط للممنوعات، شملت 133 صنفاً من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 291 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1,975 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 28 صنفاً من المبالغ المالية، و3 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها؛ إذ تقوم الهيئة باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.