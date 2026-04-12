استعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» بعد ثلاثة تعثرات متتالية، بفوزه على ضيفه فولهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ32.

نغوموها وصلاح يسجلان هدفي الفوز

افتتح ريو نغوموها التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 36، بعد كرة استلمها من الجانب الأيسر، ثم توغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى لحارس فولهام.

وعزّز النجم المصري محمد صلاح تقدم ليفربول بهدف ثانٍ في الدقيقة 40، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كودي غاكبو.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

في المقابل، تجمّد رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الـ11، بعد تلقيه الهزيمة الـ14 هذا الموسم.