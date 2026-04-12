اكتسح برشلونة ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

أهداف المباراة

فرض برشلونة هيمنته على مجريات الشوط الأول، وافتتح فيران توريس أول أهداف «ديربي كتالونيا» بعد تسع دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وتحسن إسبانيول مع بداية الشوط الثاني، وقلص بول لوزانو الفارق للضيوف في الدقيقة 56.

وقضى لامين يامال على آمال إسبانيول في العودة، بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 87، قبل أن يوقع ماركوس راشفورد على الهدف الرابع بعدها بدقيقتين فقط.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، بعد تلقيه الهزيمة الـ13 هذا الموسم.