أكد مهاجم باريس سان جيرمان «عثمان ديمبيلي»،أنه وزملاءه اللاعبين عملوا بجد طوال الموسم الماضي للحفاظ على لقب دوري الأبطال الأوروبي، عقب تتويج فريقه للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على منافسه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4- 3) في المباراة النهائية التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، وأقيمت على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.



وقال: «إنها ليلة استثنائية، إنها ليلة رائعة. عملنا بجد هذا الموسم لتحقيق الفوز المتتالي باللقب. إنه عمل رائع جنينا ثماره الليلة رغم الإرهاق الكبير الذي تعرضنا له»، موضحاً أن فريقه تعرض للضغط أثناء اللقاء النهائي وخصوصاً بعد هدف تقدم الأرسنال إلا أن ثقتهم بأنفسهم قادتهم لمنصة التتويج.



يذكر أن الألماني لوكاس هافيرتز سجل هدف التقدم للأرسنال في الدقيقة (6)، إلا أن عثمان ديمبيلي أدرك التعادل لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة (65).