في حادثة مروعة داخل مدرسة ثانوية في أنسيني، غرب فرنسا، تعرضت تلميذة لإصابات خطيرة بعد أن قام زميلها بطعنها بسكين الجمعة الماضية. وبحسب السلطات، تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت أن الحادثة ناتجة عن «خلاف شخصي» بينهما.

ووفقاً للمصادر المحلية، طعن الفتى البالغ من العمر 15 عاماً الفتاة بسكين مطبخ في منطقة السلالم داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابات بليغة في بطنها. وتمكنت إدارة المدرسة من عزل المهاجم لحين وصول الشرطة التي قامت باعتقاله فوراً. ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية بشأن حالة الضحية.

وبعد تدخل الشرطة، تم إغلاق المدرسة بشكل مؤقت، حيث تم احتجاز نحو 700 تلميذ داخل الصفوف الدراسية، في حين تم حجز 150 آخرين في صالة الألعاب الرياضية.

هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من حوادث الطعن التي شهدتها المدارس الفرنسية في الآونة الأخيرة، ما يعكس تصاعد التوترات والعنف داخل المؤسسات التعليمية.