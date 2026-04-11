في قصة إنسانية أثارت موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، برز شاب مصري (18 عاماً)، الملقب بـ«جلال النقاش الصغير»، كرمز للكفاح والصبر في مواجهة الصعاب. يعمل نقاشاً لمساعدة أسرته، ويوفر من طعامه اليومي البسيط ليجمع تكلفة عملية جراحية في عينه، بعد إصابة سابقة أدت إلى انفصال في الشبكية.

بدأت القصة عندما انتشر فيديو للشاب جلال مجدي من محافظة كفر الشيخ وهو يتناول غداءه البسيط المكون من رغيف خبز وكيس بابا غنوج بتكلفة لا تتجاوز 10 جنيهات فقط، مؤكداً: «أنا مش بخيل، أنا بحوش عشان أعمل عملية في عيني، نفسي أخف».

وأوضح الشاب أنه ترك الثانوية العامة ليساعد والده، وكان يعمل سابقاً في ورشة نجارة حيث أُصيب في عينه أثناء العمل، ما تسبب في نزيف شديد وانفصال الشبكية.

وقال الشاب إنه أجرى بالفعل 4 عمليات سابقة، لكنه يحتاج عملية إضافية تكلف نحو 150 ألف جنيه، مؤكداً أنه ينفق يوميته (نحو 300 جنيه) على أسرته مع التوفير الشديد من قوته الشخصي.

ولم يطلب جلال المساعدة مباشرة، بل أصر على أنه يعمل ويصرف على نفسه، قائلاً إنه يتحمل الشغل الشاق من أجل علاجه.

وعلى الفور انتشر الفيديو بسرعة كبيرة، وأثار تعاطف الملايين، مع هاشتاقات وتعليقات تُشيد بصبره وتعففه.

واستجابت الجهات الرسمية بسرعة، حيث أعلنت اللجنة الطبية بمجلس الوزراء المصري التكفل الكامل بجراحة الشاب، كما أعلن طبيب عيون مصري تبني الحالة وتقديم الجراحة. وفور نشر التفاصيل، استجابت المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بالتوجيه بعلاج الشاب جلال في مستشفى مبرة المعادي، حيث سيخضع لكافة الفحوصات اللازمة وإجراء العملية على نفقة الدولة، مع توفير أقصى رعاية طبية. وكذلك استجاب رجل الأعمال عصام العرجاني للحالة.

وفي أول ظهور لأسرته، عبر والد جلال عن سعادته الغامرة، قائلاً: «نفسي ابني يعمل العملية ويعيش حياة كريمة»، مشيراً إلى أنه علم بانتشار قصة ابنه في ساعة متأخرة من الليل، أما جلال فقد وجه الشكر لكل من ساهم في ذلك، مؤكداً: «ربنا فتح كل الأبواب».