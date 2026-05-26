حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التواصل مع إخوانهما قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى
26 مايو 2026 - 21:32 | آخر تحديث 26 مايو 2026 - 21:32
«عكاظ» (جدة)
In a bid to maintain communication with their brothers, the leaders of Islamic countries, each year on the occasion of the blessed Eid al-Adha, the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud and the Crown Prince, Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, have sent congratulatory cables to the leaders of Islamic countries on this joyful occasion. They ask the Almighty, may He be exalted, to accept from everyone their good deeds and to bring this happy occasion back to the Islamic nation with honor and empowerment, along with further progress and prosperity.