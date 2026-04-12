قدّمت المملكة العربية السعودية الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كنموذج تعليمي عالمي يعزّز قيم التعايش بين الثقافات والمواطنة العالمية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، ضمن مناقشة التوصية الخاصة بالتربية من أجل السلام وحقوق الإنسان.

وأكدت المملكة، في كلمتها، التزامها بنشر ثقافة السلام والتسامح والمساواة، وترسيخ احترام الآخر، ومواجهة التطرف بجميع أشكاله من خلال سياساتها التعليمية ومناهجها. وأشارت إلى أن الجامعة الإسلامية تحتضن طلابًا من 180 دولة في بيئة تعليمية تقوم على التنوع والاحترام المتبادل، ويتجلى ذلك في «مهرجان الثقافات والشعوب» السنوي.

كما أبرزت المملكة جهودها المؤسسية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، ومنها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، والمركز الإقليمي للحوار والسلام التابع لليونسكو، بوصفها نماذج وطنية وإقليمية داعمة لقيم التعايش والسلام.