أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.



وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد عرضت أخيراً، الدفعة الثالثة البالغة 30 مليون برميل من النفط الخام الخفيف أو منخفض الكبريت، من موقع ويست هاكبيري التابع للاحتياطي الإستراتيجي في لويزيانا.



وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل الجاري إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.



وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي طوال هذا العام وخلال 2027.



ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52% مما عرضته وزارة الطاقة.



اتفاق أوسع



ويأتي ذلك في إطار اتفاق أوسع مع 32 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية.



ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب في سوق النفط في التاريخ.



تقديم عطاءات



ويخزن احتياطي النفط الإستراتيجي تحت الأرض في أربعة مواقع قبالة سواحل لويزيانا وتكساس، ومن المقرر تقديم العطاءات لتلك الدفعة يوم الإثنين القادم.



ويتم السحب من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه سيساعد في استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين».