تبدأ وزارة الحج والعمرة، السبت الأول من ذي القعدة القادم، إطلاق المرحلة الثانية لتسجيل حجاج الداخل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام ممن سبق لهم الحج خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك عبر تطبيق (نسك) الإلكتروني في حال توفرت مقاعد شاغرة.

وأتاحت وزارة الحج التسجيل للمؤهلين من المواطنين والمقيمين من اليوم الـ6 من رمضان الماضي لمن لم يسبق لهم الحج خلال السنوات الخمس الماضية؛ شريطة ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً ميلاديّاً، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

واشترطت وزارة الحج على المقيمين سريان الإقامة، وأكدت أن الأولوية للتسجيل ستكون لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وفي حال توفر مقاعد سيُتاح الحجز للمؤهلين، وأن التعاقد سيكون حصريّاً عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق (نسك) على أن يتم التسجيل بواسطة الحاج نفسه عبر إنشاء حساب، واستكمال البيانات والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار التصريح.