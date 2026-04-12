في ظهور لافت أثار تفاعلاً واسعاً، كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتهاضيفة شرف في مسلسل «قلب شمس»، إلى جانب النجمة يسرا وتحت إدارة المخرج محمد سامي. ولم يقتصر حديثها على العمل الفني فقط، بل تطرقت أيضاً إلى الجدل الذي أُثير حول موقفها من الزواج مجدداً، لتضع النقاط على الحروف وتوضح حقيقة ما تم تداوله.

ضيفة شرف بدافع الصداقة

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية إنها تجسد شخصية عرافة في مشهد خاص جمعها بالفنانة يسرا، تحت قيادة المخرج محمد سامي، مؤكدة أن التجربة كانت خفيفة وممتعة بالنسبة لها.

علاقات قوية وراء المشاركة

وأشارت إلى أن مشاركتها لم تأتِ بدافع الدور فقط، بل بسبب علاقتها القوية بفريق العمل، موضحة أن صداقتها الطويلة مع يسرا، وتقديرها لمحمد سامي على المستوى الفني، إلى جانب علاقتها بالمنتجة مها سليم، جعلتها تتحمس للمشاركة، خصوصاً في ظل أجواء يسودها الود والدعم بين الأصدقاء داخل الوسط الفني.

وعن فكرة العرافة، أوضحت أنها لا تعتمد عليها بشكل كامل، لكنها لا تنكر أن بعض التوقعات قد تتحقق أحياناً بشكل لافت، معتبرة أن الأمر في النهاية يظل مجرد مصادفات، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله.

تعليقها على أزياء الفنانين

وفي ما يخص الجدل حول أزياء الفنانين، أكدت أنها لا ترى أي مشكلة في تكرار الإطلالات، بل تشعر بالسعادة عندما تجد فنانة أخرى ترتدي نفس التصميم، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يستدعي كل هذا الاهتمام.

موقفها من الزواج مجدداً

كما تطرقت إلى سؤال الزواج الذي يلاحقها منذ سنوات، موضحة أنها اعتادت عليه منذ صغرها، لكنه لم يعد مناسباً في الوقت الحالي، مؤكدة أن الزواج أمر مرتبط بالنصيب، وأنها لم تنزعج من السؤال بقدر ما تراه تقليدياً ولا يحمل أهمية حقيقية.