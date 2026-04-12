طور علماء صينيون من معهد الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إلكتروليت غير قابل للاشتعال ويعالج بشكل جذري معضلة السلامة الأساسية في بطاريات الطاقة الجديدة، ويسرع طرح بطاريات أيونات الصوديوم في الأسواق.

ويعرف أنه عندما ترتفع درجة حرارة البطارية بشكل غير طبيعي، فوق 150 درجة مئوية، يتحول الإلكتروليت تلقائياً من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، مشكلاً بذلك حاجزاً كثيفاً، ويعمل هذا الحاجز كـ«جدار حماية ذكي» داخل البطارية، حيث يمنع تماماً انتشار الانهيار الحراري.

وأن هذا الإنجاز في مجال السلامة لا يؤثر على الأداء الكهروكيميائي، حيث تتميز هذه البطارية بقدرة عالية على التكيف مع درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و60 درجة مئوية، إضافة إلى مقاومة عالية للجهد تتجاوز 4.3 فولت، ما يحقق مستوى عالياً من الأمان وكثافة الطاقة.