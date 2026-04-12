أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 02/ 04/ 2026 إلى 08/ 04/ 2026م، عن ضبط 15,458 مخالفاً؛ منهم 8,440 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,054 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2,964 مخالفاً لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,600 شخص؛ 39% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 47 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 30 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 40,184 وافداً مخالفاً؛ منهم 35,861 رجلاً، و4,323 امرأة.

وأحيل 22,942 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 11,221 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7,392 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أنّ كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.