أمانة الباحة تنفذ أكثر من 6 آلاف جولة ميدانية وترصد 272 مخالفة

نفذت أمانة منطقة الباحة ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشروعات 6661 زيارة ميدانية أسفرت عن رصد 272 مخالفة وإصدار 80 تنبيها في مؤشر يعكس فاعلية الجهود المبذولة لرفع مستوى الانضباط والالتزام بالاشتراطات والتعليمات المنظمة، وبما يسهم في تحسين جودة الأعمال المنفذة.

وأنجزت الأمانة جولاتها في الربع الأول من العام الميلادي الحالي؛ في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الأداء الميداني والارتقاء بجودة تنفيذ مشروعات البنية التحتية؛ بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الامتثال وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في المنطقة.



وكشفت الأمانة إصدار 392 تصريحا لحفرية عادية، و49 تصريحا لتوصيلات المباني المفردة و110 تصاريح لحفرية طارئة، فيما بلغ عدد إخلاءات الطرف لأعمال الحفر 436 إجراء، الأمر الذي يعزز كفاءة إدارة المشاريع ويضمن الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت أمانة منطقة الباحة استمرارها في تطوير آليات التنسيق والرقابة بما يحد من الآثار السلبية لأعمال الحفر على الطرق والبنية التحتية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة تحقيقا لمستهدفات جودة الحياة ودعما لمسيرة التنمية المستدامة.