أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لاقتحام قنصلية دولة الكويت في مدينة البصرة بجمهورية العراق. وأكد، ضرورة أن تبادر الجهات المختصة في العراق فورًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الخطير، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي تُعد انتهاكًا واضحًا وخروجًا عن القوانين والأعراف الدبلوماسية المنظمة لحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها. كما شدد البديوي، على تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع دولة الكويت في جميع الخطوات التي تتخذها ردًا على هذا الاعتداء الذي استهدف قنصليتها.