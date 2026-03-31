أعدت وزارة الحج غرفة عمليات خاصة لحلّ التحدّيات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية بالتعاون مع الطيران المدني والجهات المعنية؛ بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك بأمان.

وأكد وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة في «منتدى العمرة والزيارة»، الذي تعقد أعماله بالمدينة المنورة تحت شعار «تاريخ يُروى في كل محطة»، الجاهزية العالية للوزارة والجهات ذات العلاقة للتعامل مع كافة التغيّرات الطارئة في ظلّ الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وبيَّن أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة هذا العام بلغ 18 مليون معتمر، بنسبة نموَّ تجاوزت 214% مقارنة بالعامين 2022 و2025، منوهاً بالدعم والتمكين لقطاع العمرة والزيارة الذي توليه قيادة المملكة عنايتها القصوى، وللجهود التي تستهدف رعاية ضيوف الرحمن وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة رضا المعتمرين لتصل إلى 94%، خلال العام 2025، وتضاعُف الطاقة الاستيعابية لزيارة الروضة الشريفة، ليصل عدد زوارها إلى أكثر من 15.6 مليون زائر خلال العام الماضي، وارتفاع عدد المواقع والوجهات التاريخية والإثرائية التي تم تطويرُها ليصل إلى 87 موقعاً ووجهة.

يشار الى أن «منتدى العمرة والزيارة» في نسخته الثالثة يمثّل منصة تجمع الشركاء لتبادل الخبرات، وبحث الفرص، وبناء الشراكات، إذ يضم المنتدى معرضاً مصاحباً تشارك فيه أكثر من 150 جهة عارضة، وبرعاية أكثر من 50 من الشركاء والرعاة، كما يشهد تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة متخصصة، إلى جانب توقيع أكثر من 5,000 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز الابتكار، وفتح آفاقٍ جديدة لتطوير منظومة خدمات العمرة والزيارة.