أضاءت أمانة منطقة الرياض طرق وميادين ومباني العاصمة في يوم مبادرة السعودية الخضراء، ضمن مشهد يعكس حضور الاستدامة في المدينة، ويعزز ارتباط المجتمع بمنجزات العمل البيئي وجودة الحياة. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم الذي اعتمدته المملكة مناسبة سنوية لتعزيز ثقافة الاستدامة وهو 27 مارس؛ لتدعم الجهود الوطنية في تنمية الغطاء النباتي وتحقيق التوازن البيئي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعكس هذه الفعالية حجم التحول في العمل البيئي، إلى جانب تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية؛ بما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة البيئة الحضرية.

كما تبرز الإضاءات رسالة بصرية تعكس تكامل المبادرات البيئية في المملكة، ودورها في حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الوعي المجتمعي؛ بما يدعم استدامة المدن ويرسخ مكانة المملكة في العمل البيئي.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أمانة منطقة الرياض لتعزيز جودة الحياة، ودعم المبادرات البيئية عبر مشاريع تنموية تسهم في تطوير البيئة الحضرية، وتعزيز الشراكات المجتمعية؛ بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة.