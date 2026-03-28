تعيش المنطقة واحدة من أكثر لحظاتها توترًا وتعقيدًا، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وأذرعها من جهة أخرى، في مشهدٍ مفتوح على احتمالات الانفجار الواسع. ضربات متبادلة، تهديدات تتسارع، وممرات إستراتيجية مهددة، فيما تتقاطع السياسة مع الاقتصاد في معادلة شديدة الحساسية، تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والأمن الإقليمي.



في قلب هذه العاصفة، لا تبدو السعودية مجرد طرف يراقب المشهد، بل لاعبًا رئيسيًا يُعيد ضبط إيقاعه، مستندة إلى ثقل سياسي، وقدرات عسكرية، ونفوذ اقتصادي يمنحها موقعًا حاسمًا في لحظة فارقة.

سيادة تتجاوز السماء

مع تصاعد التهديدات، أثبتت المملكة كفاءة منظوماتها الدفاعية، حيث لم تعد السماء مصدر قلق، بل مجال سيطرة محكم، يعكس جاهزية عالية وقدرة على الردع. هذه الجاهزية لم تكن مجرد استعراض قوة، بل عنصر استقرار في بيئة إقليمية تتسارع فيها المخاطر.

وفي موازاة ذلك، لعبت الرياض دور صمام الأمان في سوق الطاقة، حيث حافظت على توازن الإمدادات النفطية رغم التوترات التي هزّت الأسواق، لتبقى نقطة ارتكاز عالمية في لحظة ارتباك اقتصادي.

أمنٌ يُدار بصمت

داخليًا، قدمت المملكة نموذجًا مختلفًا في إدارة الأزمات، حيث تحولت مفاهيم الأمن الغذائي والمائي إلى منظومات تشغيلية فعّالة، عززت من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات. كما أعادت التأكيد على متانة المنظومة الخليجية، عبر تنسيق متكامل دفاعيًا وأمنيًا واقتصاديًا، يعكس وحدة المصير في مواجهة التحديات.

رسائل الحسم

التطورات الأخيرة كشفت كذلك عن طبيعة التهديدات في المنطقة، خاصة ما يتعلق بسلوك إيران وأذرعها، حيث لم تعد المواجهة محصورة في الخطاب السياسي، بل امتدت إلى تحركات ميدانية تم التعامل معها بحسم، في إطار حماية الأمن الوطني وردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ما بعد العاصفة

ومع تواصل التصعيد، تتبلور ملامح مرحلة مختلفة في المنطقة، مرحلة لا تُقاس بما قبلها، بل بما تفرضه من قواعد جديدة للتوازن. فالأزمات الكبرى لا تكتفي بإعادة ترتيب الأولويات، بل تعيد صياغة موازين القوى وتحدد مراكز التأثير. وفي هذا الإطار، تتحرك السعودية من موقع إدارة الأزمة إلى موقع التأثير في اتجاهاتها، مستندة إلى ثبات القرار ووضوح الرؤية.