قدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، بلاغاً رسمياً ضد إعلامية مشهورة وزوجها، على خلفية مشادة لفظية وقعت خلال رحلة عودتهما من ميلانو إلى القاهرة.

بداية المشاجرة

وكشفت شاليمار في منشور عبر حسابها على منصة «إنستغرام» كواليس الواقعة، موضحة أنها التقت الإعلامية خلال رحلة عودتها إلى القاهرة من مدينة ميلانو الإيطالية.

كما أشارت إلى أن الإعلامية كانت برفقة زوجها وعدد من أقاربه، مضيفة أنها عرفت نفسها بأنها حاصلة على درجة الدكتوراه، وهو ما وصفته شاليمار بأنه «ادعاء غير صحيح».

وأكدت شاليمار الشربتلي أن الطرف الآخر حاول الاحتكاك بها لفظياً، مستخدماً عبارات وصفتها بـ«المسيئة»، موضحة أنها كادت ترد عليهم، إلا أن زوجها تدخل لمنع تصعيد الموقف، بعد أن لاحظ نية افتعال مشاجرة.

ألفاظ خادشة

وأوضحت الفنانة التشكيلية أن الأحداث تصاعدت إلى الإساءة لها من قبل زوج الإعلامية، متضمنة ألفاظاً «تخدش الحياء ويعاقب عليها القانون»، حسب زعمها.

بلاغات وسرقة مجوهرات

وتقدمت شاليمار شربتلي في أغسطس 2025 ببلاغ تتهم فيه فنانة شهيرة ومحاميًا بالنصب والاحتيال.

في حين كانت قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج المصري خالد يوسف حديث مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، خصوصاً أن المتهم بسرقتها هو المخرج الشهير عمر زهران، الذي حكم عليه بالسجن لكن أفرج عنه لاحقاً بعدما قضى نصف عقوبته المتمثلة في السجن عاماً واحداً مع الشغل.

كما تقدمت زوجة خالد يوسف ببلاغ رسمي ضد الإعلامية بسمة وهبة في قضية المجوهرات، حيث اتهمتها بتسجيل مكالمة وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ذات الاتهام الذي وجهته وهبة لشاليمار الشربتلي.