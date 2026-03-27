أوقفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم (الجمعة)، نجل اللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام (ميدو)، وذلك للاشتباه في حيازته مواد مخدرة بمنطقة التجمع الخامس شرق العاصمة.

اشتباه أمني وتفتيش

ووفقاً لمصادر أمنية، جرى استيقاف الشاب خلال مروره بسيارته في أحد شوارع المنطقة خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعدما أثار سلوكه شكوك قوة الدورية. وبإجراء التفتيش، عُثر داخل السيارة على مواد يُشتبه في كونها «حشيش»، إلى جانب مشروبات كحولية بحسب ما أوردته تقارير أولية، ليتم ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس.

تحليل إيجابي

وأُخضع (حسين) نجل ميدو لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت النتيجة «إيجابية»، ما يعزز الاتهامات الموجهة إليه بحيازة وتعاطي المخدرات. ويخضع حالياً للتحقيقات أمام الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لقانون مكافحة المخدرات.

واقعة سابقة

وتأتي هذه الواقعة بعد حادثة سابقة في يونيو 2025، حين تم ضبط أحد أبناء ميدو (هاشم) أثناء قيادته سيارة دون رخصة برفقة قاصرين أعلى الطريق الدائري بمنطقة النزهة في القاهرة، قبل أن تُحال الواقعة إلى نيابة الطفل، التي باشرت التحقيق، وقررت تسليم القُصّر إلى ذويهم والتحفظ على السيارة لحين استكمال الإجراءات القانونية.