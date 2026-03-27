تستعد اليابان لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم مؤقتاً في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، وفق ما صرح مسؤول اليوم.



وذكرت وسائل إعلام يابانية من بينها «جيجي برس» في وقت سابق، أن وزارة الصناعة كانت على وشك إعلان الاقتراح نقلاً عن مصادر لم تسمها.



عرض المخطط



وقال تاكاهيدي سويدا، وهو مسؤول في وزارة الصناعة:«إن التقارير الإعلامية في هذا الشأن صحيحة وسيعرض المخطط في اجتماع لجنة خبراء في وقت لاحق من اليوم».



وكانت الحكومة في السابق تطلب من موردي الكهرباء إبقاء معدل تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50% أو أقل.



لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم القديمة والأقل كفاءة، بقدراتها القصوى لمدة عام بدءاً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل القادم وفق المسؤول.



وتتّجه العديد من الدول الآسيوية إلى الفحم للحفاظ على النشاط الاقتصادي، فيما لا يزال مضيق «هرمز» مغلقاً بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب الشهر الماضي.