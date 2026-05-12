صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على تعيين كيفن وارش عضواً بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. بينما يُتوقع أن يصادق المجلس بشكل منفصل على تعيينه رئيساً للبنك المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع.



تصويت إجرائي



ويمنح تصويت مجلس الشيوخ، الذي جاء بنتيجة 51 صوتاً مقابل 45، وارش ولاية تمتد 14 عاماً في مجلس إدارة البنك المركزي. ويعتزم المجلس إجراء تصويت إجرائي قريباً تمهيداً للتصويت على تعيين وارش خلفاً لجيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.



ومن المرجح إجراء التصويت على منصب الرئيس غداً. وتمتد ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأربع سنوات.



توجهات حزبية



وانقسم أعضاء مجلس الشيوخ إلى حد كبير وفق التوجهات الحزبية، مع انضمام الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا إلى الجمهوريين في دعم تعيين وارش في المجلس.



ويأتي إقرار تعيين وارش في وقت يواصل الرئيس دونالد ترمب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن ذلك قد يصبح أكثر صعوبة مع تسارع التضخم في أبريل الماضي، لا سيما أسعار الوقود والغذاء والإيجارات.