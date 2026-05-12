تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية على إيران، وسط خلافات حادة بين طهران وواشنطن حول مقترح للسلام.



ونزل مؤشر دبي 0.6%، بعد أن خسر بنك الإمارات دبي الوطني 2.7%، وسهم إعمار العقارية 2.1%.



وهبط أيضاً مؤشر أبوظبي 0.9% متأثراً بانخفاض سهم أدنوك للغاز 3% نتيجة لتراجع أرباح الشركة في الربع الأول.



وتراجع المؤشر السعودي 1.1% بعد أن انخفض سهم مصرف الراجحي 1.6% ونزل سهم أكوا باور 8.9%. غير أن سهم أرامكو السعودية ارتفع 0.6%. وانخفض المؤشر القطري 1% عند الإغلاق. وارتفع مؤشر البحرين 0.2% إلى 1933 نقطة. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضاً.



خلافات على مطالب



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس: «إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار». وأشار إلى خلافات حول مطالب عدة، منها وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي، واستئناف صادرات النفط الإيرانية، والتعويض عن أضرار الحرب.



ولا يزال مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية مغلقاً.