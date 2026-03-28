قد نبدو واقعيين ونحن نتحدث عن الرياضة ومكونها الأساسي، ولا بأس أن نؤطر طرحنا بكثير من الأحلام المشروعة.....!!!



إلا أن ثمة ما يفسد علينا فرحتنا بالحالة التي نعيشها، ويأخذنا إلى حالة أخرى فيها استفهامات الأسئلة معلقة كون الإجابات المقنعة شحيحة وتكاد تكون معدومة...!!!



منتخبنا الكروي تحول من عشق نجتمع حوله إلى حالة مستفزة لمشاعرنا، نتعارك حولها بحثاً عن أسباب هي بيننا....!!!



رينارد لا يملك جديداً مفيداً يقدمه، وبات إفلاسة واضحاً ومكشوفاً، واستمراره مضيعة للوقت، وما يقال عنه يقال عن لاعبين كل طموحاتهم التنقل بين الأندية بأرقام لا يستحقون ربعها.....!!!



من يجرؤ على قول الحق في لاعبي «أبوريالين» سيجد المشانق تنصب له من إعلام وجمهور الأندية التي يلعبون لها، وهذا مرض عضال يحاصر المنتخب....!



شاهدتُ قائمة مباراتنا أمام مصر، ووصلت لقناعة أننا لا نملك لاعبين ولا نملك منتخباً، فهولاء أقل من أن يرتدوا شعار المنتخب، فمن يُنصف مشاعرنا منهم....!!؟



منتخب مصر لا يعيش أفضل حالاته لكنه قدم لنا حقيقة زملاء العقيدي على طبق من ذهب....!!



أمر محزن ومؤلم ما حدث ليل أمس ومحبط ومبكٍ....!!!



نتيجة معقولة عطفاً على الأداء، وأقول معقولة وأعززها بمقبولة قياساً بما سُجل وما أُهدر من فرص لمنتخب مصر....!!!



كرة القدم ليست مجرد لعب بل روح وإصرار وعزيمة، وأضف معها غيرة، وكل هذا لم أره في منتخبنا، ولن نراه طالما الوضع كما هو...!!



الآن قد يتبارى الإعلاميون في الدفاع كل جهه تدافع عن لاعبها، ومن يقول كلمة الحق يدفع الثمن.. هجوم وشتم وتحريض...!!



خذوها من الآخر بهذا المنتخب وهذا المدرب وهؤلاء اللاعبين أخشى أن نتعرض لكوارث في كأس العالم، أقول أخشى ومعي في قطار الخوف كثر ليس منهم إعلام سالم وإعلام العقيدي.....!!



من اختار منتخب مصر الجاهز لهذه المباراة لا يملك أي فكر معني بكيف يتم إعداد المنتخب.. أي منتخب...!!!



أخيراً: ابحثوا عن مدرب غير رينارد.