أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بـ«الرجل العظيم» و«الصديق الرائع» والمحارب الذي لا يُخشى أبداً على بلاده. وقال خلال كلمة ألقاها في مبادرة «مستقبل الاستثمار» في نسختها الرابعة المنعقدة في ميامي، «إن السعودية محظوظة بالأمير محمد بن سلمان».

إشادة مباشرة بولي العهد

أكد ترمب أن الأمير محمد بن سلمان يمثل نموذجاً قيادياً استثنائياً، قائلاً إن المملكة «لا بد أن تشعر بالفخر» بوجوده، مشيداً بشجاعته وقدرته على حماية بلاده بلا تردد، وموجهاً له الشكر على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية.

شراكة دفاعية «الأعظم»

وكشف الرئيس الأمريكي أن بلاده وقّعت مع السعودية اتفاقية دفاعية وصفها بـ«الأعظم»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُوّجت بتصنيف المملكة «حليفاً رئيسياً خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، في تأكيد جديد على عمق التحالف الاستراتيجي بين البلدين. وأضاف: «اتفقنا على بيع طائرات إف-35 إلى المملكة العربية ‫السعودية‬. إنها طائرات مذهلة، ونبيعها بكميات محدودة للغاية، فنحن لا نريد أن يمتلكها غيرنا».

رسائل حازمة تجاه إيران

وفي سياق حديثه عن الحرب في الشرق الأوسط، شدد ترمب على أن الولايات المتحدة ماضية في إنهاء «التهديد الإيراني» الذي طال أمده، محذراً من أن طهران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي خلال أسابيع قليلة، قائلاً: «لو لم نوجه الضربة القاضية، لكانوا استخدموه ضد الجميع».

كما أثنى على قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنهم يعملون مع واشنطن بشكل وثيق، بل «أقرب من حلف الناتو» بحكم موقعهم الجغرافي في قلب الأحداث.

تلميحات لملفات دولية ساخنة

ولم تخلُ تصريحات ترمب من إشارات مثيرة، إذ ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراء ضد كوبا، في سياق ضغوط تمارسها واشنطن على هافانا، دون الكشف عن تفاصيل واضحة، مكتفياً بعبارات حملت طابع المفاجأة والتحفظ.

ثقة بالاقتصاد الأمريكي

وفي ختام حديثه، بثّ ترمب رسائل تفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أنه «يشهد ازدهاراً من جديد»، متوقعاً أن تنتهي الحرب الحالية بما يشبه «انطلاق الصاروخ»، رغم إقراره بأن الصراع لم يُحسم بالكامل بعد.