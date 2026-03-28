تصدر المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم (السبت) حكمها في قضية الاستيلاء على الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب والتربح منها دون وجه حق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغات تقدم بها محامي الفنانة، أشار فيها إلى قيام المتهم بالسيطرة على صفحاتها عبر منصات «فيسبوك» و«إكس» و«إنستغرام» و«تيك توك»، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، دون وجود أي سند قانوني.

وأكد الدفاع أن الفنانة لم توقّع أي عقود تفيد ببيع أو التنازل عن حساباتها أو إدارتها لأي جهة، معتبرًا ما حدث استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا لمحتوى يخصها.

إجراءات قانونية

وكان المستشار القانوني للفنانة اتخذ إجراءات قانونية سابقة ضد بعض الصفحات التي نشرت محتوى مسيئًا لها، في محاولة للحد من الانتهاكات التي طالت صورتها وحقوقها الرقمية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، التي حملت رقمًا رسميًا ضمن قضايا الجنح الاقتصادية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة والفصل فيها بحكم قضائي.