ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 3% اليوم بفضل عمليات شراء مدفوعة بالهبوط الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية (3.6%) إلى (4536.29) دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل (3.6%) إلى (4533.70) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (4.4%) إلى (71.01) دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية (3%) إلى (1882.05) دولار، وصعد البلاديوم (3.7%) إلى (1403.54) دولار.