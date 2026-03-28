صدمة في عالم الغولف.. اعتقال تايجر وودز بعد حادثة مروعة في فلوريدا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أسطورة الغولف تايجر وودز، أحد أعظم لاعبي الغولف في التاريخ، بعد تورطه في حادثة تصادم أدت إلى انقلاب سيارته في ولاية فلوريدا.

ووفقًا لمكتب شرطة مقاطعة مارتن بفلوريدا وقعت الحادثة ظهر يوم الجمعة على جزيرة جوبيتر آيلاند في مقاطعة مارتن، حيث اصطدمت سيارة وودز (لاند روفر) بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلاب سيارته.



وأظهرت التحقيقات الأولية علامات تدل على الإعاقة لدى وودز في موقع الحادثة، ما دفع الشرطة إلى اعتقاله على ذمة الاشتباه في القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.

وأكد مكتب الشريف جون بودينسيك أن وودز (50 عامًا) لم يُصب بإصابات خطيرة، وأن شخصًا آخر في الحادثة نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما رفض آخر العلاج. واحتُجز وودز في سجن مقاطعة مارتن لمدة 8 ساعات على الأقل وفقًا لقانون فلوريدا.

وأجرت الشرطة اختبار تنفس أظهر عدم وجود كحول في دمه، لكنه رفض إجراء اختبار البول، ما أدى إلى توجيه تهمة إضافية تتعلق برفض الخضوع لاختبار قانوني، إضافة إلى تهمة القيادة تحت التأثير مع إلحاق أضرار بالممتلكات.



وتايجر وودز (مواليد 1975) هو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الغولف، حيث فاز بـ15 بطولة كبرى (Major)، ويُعتبر منافسًا تاريخيًا لجاك نيكلوس، وواجه وودز في السنوات الماضية العديد من التحديات الشخصية والصحية، بما في ذلك إصابات الظهر المتكررة التي أجبرته على عدة عمليات جراحية، إضافة إلى فضائح شخصية ومشكلات صحية أثرت على مسيرته.

وفي عام 2017، تعرض وودز لحادثة مشابهة في فلوريدا أدت إلى اعتقاله بتهمة DUI، حيث وُجد نائمًا خلف مقود سيارته، وتبين أن السبب كان مزيجًا من الأدوية الموصوفة طبيًا مثل مسكنات الألم والمهدئات وليس الكحول.

وتأتي الحادثة الجديدة بعد فترة من محاولات وودز العودة إلى المنافسات، رغم معاناته من مشكلات صحية مستمرة. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من وودز أو فريقه حول الحادثة الجديدة.

