توقع تقرير صادر من المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية المرتقبة في بعض المناطق قد يصاحبها نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط للبرد، وارتفاع في الأمواج على السواحل، مع احتمالية تشكّل أعاصير قمعية أو شواهق مائية في بعض المواقع. ودعا (مركز الأرصاد) الجميع إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر قنوات الإنذار المبكر الرسمية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق السعودية حالة مطرية حتى السبت 28 مارس، تراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية المصاحبة.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً خفيفة إلى متوسطة حتى الأربعاء، وشدتها متوسطة إلى غزيرة يومي الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس، كما تتأثر منطقة القصيم بأمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الأربعاء تتحول إلى متوسطة إلى غزيرة الخميس 26 مارس.

وبيّن المركز تأثر المنطقة الشرقية بالحالة الجوية، وتشمل أمطاراً متوسطة إلى غزيرة حتى الخميس 26 مارس 2026، فيما تتأثر الدمام والخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق والنعيرية والأحساء بأمطار غزيرة، مع توقع اشتداد الحالة يومي الأربعاء والخميس.

وكشف المركز أن مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الخميس 26 مارس.

كما تشهد منطقة المدينة المنورة اشتداد غزارة الأمطار مساء الأربعاء حتى الخميس. ويتوقع أن تهطل الأمطار على منطقة مكة المكرمة، إذ تشهد محافظات جدة وخليص وبحرة ورابغ أمطاراً خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء ومتوسطة إلى غزيرة يوم الخميس. كما تشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، إضافة إلى الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والخرمة ورنية، مع توقع اشتداد الحالة يوم الخميس.

وأكد المركز أن الحالة الجوية ستشمل الباحة وعسير، وتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مع احتمالية اشتدادها الأربعاء والخميس في الباحة، ويومي الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس في عسير.

كما تتأثر منطقة جازان بأمطار متوسطة إلى غزيرة حتى السبت، وتشتد يومي الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس. وفي منطقة نجران، تبدأ الحالة بأمطار خفيفة إلى متوسطة الأربعاء، وتعاود نشاطها مساء الخميس 26 مارس حتى الجمعة 27 مارس لتصبح متوسطة إلى غزيرة.