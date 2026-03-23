توقع تقرير صادر من المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية المرتقبة في بعض المناطق قد يصاحبها نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط للبرد، وارتفاع في الأمواج على السواحل، مع احتمالية تشكل أعاصير قمعية أو شواهق مائية في بعض المواقع. ودعا «الأرصاد» الجميع إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر قنوات الإنذار المبكر الرسمية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق السعودية حالة مطرية حتى السبت 28 مارس، تراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية المصاحبة.
وتشهد منطقة الرياض أمطاراً خفيفة إلى متوسطة حتى الأربعاء، وشدتها متوسطة إلى غزيرة يومي الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس، كما تتأثر منطقة القصيم بأمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الأربعاء تتحول إلى متوسطة إلى غزيرة الخميس 26 مارس.
وبين المركز تأثر المنطقة الشرقية بالحالة الجوية، وتشمل أمطاراً متوسطة إلى غزيرة حتى الخميس 26 مارس 2026، فيما تتأثر الدمام والخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق والنعيرية والأحساء بأمطار غزيرة، مع توقع اشتداد الحالة يومي الأربعاء والخميس.
وكشف المركز أن مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الخميس 26 مارس.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة اشتداد غزارة الأمطار مساء الأربعاء حتى الخميس. ويتوقع أن تهطل الأمطار على منطقة مكة المكرمة، إذ تشهد محافظات جدة وخليص وبحرة ورابغ أمطاراً خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء ومتوسطة إلى غزيرة يوم الخميس. كما تشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، إضافة إلى الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والخرمة ورنية، مع توقع اشتداد الحالة يوم الخميس.
وأكد المركز أن الحالة الجوية ستشمل الباحة وعسير، وتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مع احتمالية اشتدادها اليوم وغداً في الباحة، ويومي الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس في عسير.
كما تتأثر منطقة جازان بأمطار متوسطة إلى غزيرة حتى السبت، وتشتد يومي الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس. وفي منطقة نجران، تبدأ الحالة بأمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم، وتعاود نشاطها مساء الخميس 26 مارس حتى الجمعة 27 مارس لتصبح متوسطة إلى غزيرة.
A report issued by the National Center of Meteorology predicts that the expected rainy conditions in some areas may be accompanied by active descending winds that stir up dust and sand, flowing floods, hail, and rising waves along the coasts, with the possibility of forming funnel clouds or water spouts in some locations. The "Meteorology" urged everyone to follow the continuous updates through the official early warning channels.
The National Center of Meteorology expects that most regions of Saudi Arabia will experience rainy conditions until Saturday, March 28, with intensities ranging from light to moderate and heavy, accompanied by several associated weather phenomena.
The Riyadh region is expected to see light to moderate rain until Wednesday, with moderate to heavy rainfall on Thursday, March 26, and Friday, March 27. The Qassim region will also be affected by light to moderate rain until Wednesday, which will turn into moderate to heavy rain on Thursday, March 26.
The center indicated that the Eastern Province will be affected by the weather conditions, including moderate to heavy rain until Thursday, March 26, 2026, while Dammam, Khobar, Qatif, Jubail, Ras Tanura, Bqaiq, Al-Nairiyah, and Al-Ahsa will experience heavy rain, with the situation expected to intensify on Wednesday and Thursday.
The center revealed that the regions of Tabuk, Al-Jouf, Hail, and the Northern Borders will be affected by thunderous rain ranging from moderate to heavy on Thursday, March 26.
The Medina region will experience intensified rainfall on Wednesday evening until Thursday. Rain is expected in the Makkah region, with light to moderate rain in the provinces of Jeddah, Khulais, Bahra, and Rabigh on Wednesday, and moderate to heavy rain on Thursday. The situation also includes the Holy Capital, Al-Jumum, Al-Kamil, Al-Qunfudhah, Al-Lith, in addition to Taif, Maysan, Adham, Al-Ardiyat, Turbah, Al-Khurmah, and Rania, with the situation expected to intensify on Thursday.
The center confirmed that the weather conditions will include Al-Baha and Asir, with intensities ranging from moderate to heavy, with the possibility of intensification today and tomorrow in Al-Baha, and on Thursday, March 26, and Friday, March 27, in Asir.
The Jazan region will also be affected by moderate to heavy rain until Saturday, intensifying on Thursday, March 26, and Friday, March 27. In the Najran region, the situation will begin with light to moderate rain today, resuming its activity on the evening of Thursday, March 26, until Friday, March 27, to become moderate to heavy.