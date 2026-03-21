بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا رئيسة جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة للسيدة نيتومبو ناندي عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.