أظهر استطلاع للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي» التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أن 53% من السعوديين فضلوا قضاء صباح أول أيام عيد الفطر مع أسرهم الصغيرة، في مقابل 40% يقضونه ضمن تجمعات العائلة الكبيرة، بحسب تقديرات نتائج الاستطلاع.

وبيّنت النتائج أن 5% من المشاركين يرتبطون بالعمل خلال صباح العيد، بينما قال 1% إنهم يفضلون النوم للحفاظ على نظامهم اليومي. وفيما يتعلق بنمط الاحتفال الأوسع، أكد 88% أنهم يحرصون على المشاركة في تجمعات عائلية تشمل الأقارب، ما يعكس حضور الروابط الاجتماعية بقوة في المناسبة.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 8% يتجهون للمشاركة في الفعاليات المحلية داخل مدنهم، مقابل 1% يحضرون فعاليات في مدن أخرى، و1% يفضلون السفر خارج المملكة خلال فترة العيد.

وتعكس هذه النتائج توازنًا بين الخصوصية الأسرية واستمرار تقاليد اللقاءات العائلية في المجتمع السعودي.

