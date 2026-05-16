في ملاحقة هوليوودية حبست الأنفاس في عرض البحر الكاريبي، نجحت قوات خفر السواحل الأمريكي في تفكيك ما وصفته بـ«التهديد الثلاثي»، إثر عملية نوعية متزامنة أسفرت عن تجميد نشاط 3 قوارب لتهريب المخدرات، ومصادرة شحنة كوكايين ضخمة تتجاوز قيمتها 45 مليون دولار.

القصة بدأت على بعد 90 ميلاً بحرياً قبالة سواحل كارتاخينا الكولومبية، حيث رصدت رادارات السفينة الدورية «تاهوما» (البالغ طولها 270 قدماً) التحركات المشبوهة للقوارب الثلاثة في آن واحد. وأمام هذا التحدي اللوجستي، تحولت السفينة إلى غرفة عمليات مصغرة؛ حيث اندفع من متنها زورقان سريعان، بالتزامن مع إقلاع مروحية هجومية لتغطية الأجواء وإحكام الحصار.

ومع شق الزوارق الأمريكية عباب الماء للسيطرة على قاربين امتثلا للأوامر تحت وطأة الحصار، رفض القارب الثالث الانصياع، محاولاً الفرار في مناورة يائسة. هنا، تدخلت المروحية لحسم الموقف؛ وبدقة متناهية، أطلق قناص جوي من طاقم خفر السواحل رصاصات حاسمة استهدفت محركات القارب مباشرة لتعطيلها وشل حركته.

وفي لحظة دراماتيكية وثقتها كاميرات خفر السواحل، قفز المهربون إلى مياه الكاريبي هرباً من قاربهم المعطل، ليتجلى البعد الإنساني في قلب المواجهة؛ حيث سارع الطاقم الجوي نفسه إلى إلقاء طوق النجاة للمهربين، وانتشالهم من الغرق دون وقوع أي إصابات.

العملية الخاطفة أسفرت عن ضبط ما يزن 6085 رطلاً (أكثر من 3 أطنان) من الكوكايين النقي. وفي حين لم تكشف السلطات الأمريكية عن الهويات أو الأعداد الدقيقة للموقوفين، ولا عن مدى التنسيق بين القوارب الثلاثة، فإن الشحنة المصادرة في طريقها إلى ميناء «إيفرجليدز» في ولاية فلوريدا، لتفريغها وإسدال الستار على واحدة من أعنف الضربات الموجهة لشبكات التهريب الدولية هذا العام.