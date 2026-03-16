دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء الـ29 من شهر رمضان لهذا العام 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18/ 3/ 2026.



وجاء في بيان للمحكمة أنه نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا بتاريخ 29/ 8/ 1447هـ أن يوم الأربعاء 1/ 9/ 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18/ 2/ 2026، هو غرة شهر رمضان لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء 29/ 9/ 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18/ 3/ 2026.



وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.