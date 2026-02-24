تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء بسرعة ملحوظة بعد أن سلطت صحيفة عكاظ الضوء على المخاطر التي تشكّلها الأعمدة الخشبية الحاملة لأسلاك الكهرباء في حي آل قيشة بمحافظة أحد رفيدة.



وقال مراسل “عكاظ”، خالد آل مريح، إن فرق الشركة الميدانية باشرت العمل فوراً، حيث تم وضع صبات خرسانية كإجراء أمني على العديد من الأعمدة الخشبية والحديدية غير الآمنة، ما يحد جذريًا من خطر الاصطدام بها ويحمي قائدي المركبات والمارة على حد سواء.

الحركة السريعة للشركة أسهمت في تعزيز سلامة السكان والمارة، مؤكدة حرصها على الاستجابة الفورية للتحذيرات والملاحظات الميدانية لضمان بيئة آمنة في حي آل قيشة.