استكمالاً لمنظومة الاتصال المرئي في محافظات منطقة الجوف، التي تتيح للمواطنين التواصل المباشر مع إمارة المنطقة عبر التقنيات الحديثة ورفع طلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقر الإمارة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الأداء دعماً لمستهدفات التحّول الرقمي؛ دشّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، خدمة الاتصال المرئي بمحافظة صوير.

ويأتي هذا التدشين امتداداً لحرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل يسر وسهولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى توفير كل ما من شأنه تعزيز راحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وخلال التدشين، التقى أمير المنطقة -عبر الاتصال المرئي- عدداً من المواطنين بمحافظة صوير، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلمّس احتياجاته تأتي في مقدّمة أولويات العمل في الإمارة.