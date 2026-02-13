رفع الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

وأعرب الأمير فهد بن سعد عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أنها تمثل دافعًا لمضاعفة الجهود والعمل بكل إخلاص لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها منطقة الباحة في مختلف المجالات.

وأشار الأمير فهد بن سعد إلى حرصه على العمل بتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والتكامل مع الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويلبي احتياجات الأهالي، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.