أكَّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن برنامج مدن التعلّم يُجسّد توجهات القيادةفي الاستثمار في الإنسان، وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر، وبناء مجتمع معرفي يسهم في تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تدشينه شعار برنامج مدن التعلّم بالمدينة المنورة، الذي يجسّد هوية المدينة كمدينة تعلّم، ويعكس تطبيق مجالات التعلّم الرئيسة والسمات العامة لمدن التعلّم.

واطّلع الأمير سلمان بن سلطان على الخطة الإستراتيجية لبرنامج مدن التعلّم بالمدينة المنورة، التي أُعدّت وفق مجالات التعلّم الرئيسية، والسمات والمعايير المعتمدة، وبما ينسجم مع متطلبات شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وقدّم مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لكل ما يُميّز ويجوّد عمليات التعلّم.

ويأتي هذا التدشين امتدادًا لما حققته المدينة المنورة من منجز وطني باعتمادها من منظمة اليونسكو كمدينة تعلّم ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم التعليم المستدام، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في بناء مجتمعات التعلّم.