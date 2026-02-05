شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعًا حادًا اليوم، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة، بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% بقيمة 4876.12 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4% بقيمة 77.09 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% بقيمة 2056.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 5% بقيمة 1689.25 دولار.