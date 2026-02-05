شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعًا حادًا اليوم، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة، بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% بقيمة 4876.12 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4% بقيمة 77.09 دولار للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% بقيمة 2056.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 5% بقيمة 1689.25 دولار.
Gold and silver prices experienced a sharp decline today, amid a widespread selling wave in the market and increasing pressure on precious metals, following the dollar's rise to its highest level in nearly two weeks.
Gold fell in spot transactions by 1.7% to $4876.12 per ounce, while silver dropped in spot transactions by 12.4% to $77.09 per ounce.
Regarding other metals, platinum decreased in spot transactions by 7.7% to $2056.64 per ounce, while palladium fell by 5% to $1689.25.