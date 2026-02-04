برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم (الأربعاء)، فعاليات «مؤتمر نُبل لصحة ورفاه كبار السن»، وتستمر أعماله لمدة يومين.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، من خلال استعراض أحدث المستجدات في مجال رعاية كبار السن، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والقطاع الصحي والقطاع غير الربحي، بما في ذلك وزارة الصحة وبرنامج «الدروب».

ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية تبنّي نموذج الرعاية المتكاملة لكبار السن، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى طرح مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى الرفاه وجودة الحياة لهذه الفئة الغالية. وأعلن المشرفون على المؤتمر اعتماد فعالياته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر (CME).