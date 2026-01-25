أودع صندوق التنمية العقارية، أمس، ملياراً و61 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني التابع لوزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، وذلك عن يناير 2026.

وأوضح الصندوق، أن إجمالي دعم يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، في إطار جهود الصندوق لتعزيز قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكَّدَ الصندوق العقاري، استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة تملُّك السكن وفقاً للخيارات والتوصيات التمويلية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه 1974، دعم أكثر من 1.8 مليون مستفيد، ولا يزال يواصل أداء دوره الريادي في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب، من خلال تقديم حلول سكنية وتمويلية مبتكرة ومستدامة.