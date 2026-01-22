التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم رئيس مجلس الوزراء في لبنان نواف سلام، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات في الجمهورية اللبنانية والتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولة اللبنانية، وتثمين جهود الحكومة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد بن فرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين عبدالرحمن الداود، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.