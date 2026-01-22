أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين مواعيد استقبال طلبات إصدار تصاريح سفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي لشهر رمضان لهذا العام للأفراد والجمعيات الوطنية غير الربحية، بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» ومؤسسة نُسُك الإنسانية.



وأوضحت أن تقديم الأفراد يبدأ من الأحد القادم الموافق 6 شعبان الجاري ويستمر ليومين، فيما يبدأ تقديم الجمعيات غير الربحية لإصدار التصاريح يوم الأربعاء 9 شعبان الجاري ولمدة ثلاثة أيام، وحثت المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والأحكام المحددة، ومتطلبات تقديم الخدمة عبر موقعها الإلكتروني على أن يتضمن الطلب تحديد سعر الوجبة من قبل الشركة المنفذة، وموقع السفرة، واستكمال الرسوم والطلبات ويخضع إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين لضوابط صارمة تضعها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ولجنة السقاية والرفادة، تهدف لضمان سلامة ونظافة وسلاسة التنظيم وتشمل الشروط الرئيسية الحصول على تصريح مسبق، استخدام مكونات محددة الالتزام بالسفر، والتعاقد مع جهات إعاشة معتمدة.